Zihin Sağlığı Psikolog Rojin Nazik: Kendinizi sevin

Psikolog Rojin Nazik: Kendinizi sevin

Zihin Sağlığı

Psikolog Rojin Nazik: Kendinizi sevin

Psikolog Rojin Nazik insanın kendisini sevmesi gerektiğinin bunun birçok avantajının olduğunu belirtti.

27 Şubat 2021, Cumartesi 00:44 Son Güncelleme:
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Psikolog Rojin Nazik “Kendini sevmek” ile ilgili ilgili şu açıklamaları yaptı;

  • Olumlu ve olumsuz bütün yanlarınızı kabul etmenize yardımcı olur. Kendinizi sevdiğiniz zaman, çok daha reel davranır ve eksik yönlerinizi görerek, geliştirmenizi hızlandırırsınız. Kendinizi sevmek, kendinizle dost olmak demektir. Ben böyleyim demek olaylar karşısında bencil ve çaresiz bir tavır almanıza neden oluyorsa kendinizle iyi bir dost değilsiniz demektir.
  • Kendini seven insanların hangi konuda, ne kadar yeterli olduğunu saptamasının daha kolay olması nedeniyle özgüvenlerinin yüksek olduğu araştırmalarda ortaya konmuştur. Bu tip insanların daha karizmatik oldukları birçok kişisel gelişim kitabında yazmaktadır. İş görüşmelerinde ve arkadaş ortamlarında, bu tarz kişilerin çok daha göz önünde olduğunu araştırmalarca ortaya konulmuştur. Biraz dikkat ettiğiniz zaman bu durumu siz de çok net gözlemleyebilirsiniz.
  • Zaman zaman hatalar yaparız. Kendimizi seven biriysek; hatalardan kendimizi kurtarmaya çalışırız, kendimize öz eleştiri yapar ve bir çözüm buruluruz. Ancak kendimizi sevmeyen biriysek; çok daha hızlı bir şekilde depresyona girer, hatta kendimizi haksız yere suçlamalarla üzebiliriz. Kendini sevmeyen, değerli görmeyen kişilerin depresyona yatkınlığı psikolojik araştırmalarla ortaya konmuştur.
Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
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