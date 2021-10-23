Dünya Psikologdan kan donduran itiraf! Hastalarına intihar ilacı vermiş

Psikologdan kan donduran itiraf! Hastalarına intihar ilacı vermiş

Dünya

Psikologdan kan donduran itiraf! Hastalarına intihar ilacı vermiş

Hollanda’nın Brabant bölgesinde yaşayan psikolog Wim van Dijk, 100’den fazla hastasına "intihar ilacı" olarak bilinen Middel X isimli ilaç verdiğini itiraf etti.

23 Ekim 2021, Cumartesi 19:32 Son Güncelleme:
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Psikolog Dijk, Volkskrant gazetesine verdiği röportajda, insanların kullandıktan kısa süre sonra yaşamını sonlandırdığı belirtilen Middel X isimli ilacını hastalarına kullandırdığını açıkladı. Volkskrant’ın haberinde Dijk’in, itiraflarıyla ötenazi yasasıyla ilgili tartışmanın büyümesini amaçladığı belirtildi. Psikolog, söylediklerinin sonuçlarının farkında olduğunu ancak bunun umurunda olmadığını vurguladı.

Haberde, "intihar pudrası" ve "ölümcül toz" olarak adlandırılan ilacın, satışının ve dağıtılmasının Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından yasaklamasına rağmen yasa dışı yollarla elde edilebildiği kaydedildi. Ülke basınında, röportajın ardından Eindhoven polisi tarafından gözaltına alınarak sorgulanan 78 yaşındaki Dijk hakkında "intihara yardım etme" ve "ilaç kanunlarını ihlal" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi

AA

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