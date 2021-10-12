Psikolojik korkular insanların sosyal hayatını birçok yönden etkilemektedir. Korku denilen şey aslında dualitenin bir paçası olmaktadır. Bir başka deyişle korkular insanı sahte gerçeklerin içerisine çeker. Bu korkulardan kurtulmak insan için oldukça elzemdir.

PSİKOLOJİK KORKULAR NASIL YENİLİR?

Korkularla yüzleşmek, bu korkulardan kurtulmada çok büyük rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra psikolojik korkuları yenmenin birçok yolu vardır. Bunlar;

- Öncelikle korkuların sebeplerini düşünmek.

- Her insanın korkabileceğini kabullenmek.

- Korkuların sosyal hayata etkileri hakkında düşünmek.

- Korkularla yüzleşildiğini ve onların yenildiğini düşünmek.

- Korkularla yavaş yavaş kademeli bir şekilde yüzleşmek.

PSİKOLOJİK TRAVMALAR NASIL ATLATILIR?

Psikolojik travmalar, tanımı gereği aniden gerçekleşen ve hayatı alt üst yaşantı demektir. Örneğin; deprem, trafik kazası, evliliklerdeki sadakatsizlik, ölümler travmaları tetikleyen olaylardır. Bu süreçlerde insan doğası gereği üzülmektedir. Fakat burada travmalara sebebiyet veren şey yaşanan bu olaylara aşırı tepki vermektir.

Günlük hayatı devam ettirebilmek, bu olumsuz durumlardan sıyrılıp özgürleşebilmek için bir an önce travmalardan kurtulmanın yolları aranmalıdır. Bu bakımdan travmalardan kurtulmanın da bazı yöntemleri vardır. Bunlar;

- Gerçekleşen herhangi bir travmatik olayı öncelikle kabullenmek.

- Gerçekleşen olayların sadece gerçeklerini görmek.

- Gerekirse karşı tarafı affetmek.

- Olayın sonucunda üzüntü yaşansa da dengeyi kaybetmemek.

- Başa gelen olumsuz durumlarda uzman yardımına başvurmak.

- Yaşanılan yoğun duygusal hisleri ve düşünceleri başka işler üzerine aktarmak. (Resim yaparak veya bahçede çalışmak gibi rahatlatıcı işlerde meşgul olmak.)

- Hayatı sil baştan kurup eskide takılıp kalmamak.

TRAVMA SONRASI GÖRÜLEN TEPKİLER NELERDİR?

Travma sonrası görülen tepkiler; duygusal tepkiler, fiziksel tepkiler ve davranışsal tepkiler olmak üzere üçe ayrılır.

Duygusal tepkiler: Endişe, umutsuzluk, korku, kaygı, şok, çaresizlik gibi tepkilerdir.

Fiziksel tepkiler: Mide yanması, kalp sıkışması, baş ve göğüs sıkışmaları, nefes darlığı gibi tepkilerdir.

Davranışsal tepkiler: Sosyal çevreden soyutlanma, uyku ve yemek düzensizlikleri, içine kapanmak, dikkat bozukluğu, madde kullanımı gibi tepkilerdir.

TRAVMAYLA NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Travmayla başa çıkabilmek için öncelikle kişi duygusal, fiziksel ve davranışsal olarak kendini yenilemeye geçmelidir. Örneğin; geleceğe karşı umutlu olmak duygusal açıdan toparlanmada kolaylık sağlar. Yine yemeye içmeye dikkat etmek fiziksel açıdan çabuk toparlanmayı sağlar. Aynı zamanda sosyal çevreyle iç içe olmak davranışsal toparlanmayı sağlar ki bunlar da kişinin travmalarıyla başa çıkabilmesi açısından önemlidir.

KORKUNUN ÜZERİNE NASIL GİDİLİR?

Her korku mutlaka üzerine gidilerek öğrenilmektedir. Fakat bu korkuların üzerine nasıl gidileceğini bilmek önem arz etmektedir. Çünkü korkularla nasıl yüzleşeceğini ya da onların üzerine nasıl gidileceğini bilmemek daha ağır travmalara yol açabilir.

İnsan korkularının üzerine yürüdükçe cesareti artar, korkusu azalır ve kendisi daha güçlü hisseder. Korkular karşısında güçlü hissetmek ve onların üstüne gitmenin belli başlı adımları vardır.

Örneğin; bindiği uçağın düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan birinin tekrar uçağa binmesi zordur. Bu sebeple kişinin bu korkusunu yenebilmesi için bu korkusunun üzerine gitmesi gerekmektedir. Kişi uçağa binmeye karar vermeli ve bu kararında sabit kalmalıdır. Daha sonrasında düşme tehlikesini bir şekilde düşünmeden etrafta bulunan bulutları izlemesi ya da birileriyle sohbet ederek seyahat etmesi korkusunu yenmede etkili olacaktır. Bunun gibi korkuların üzerine gitme konusunda daha birçok örnekler verilebilir.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.