Psikopatların neden çekici olduğu anlaşıldı

Dana önce yapılan bir araştırma kadınların, psikopatları çekici bulduğunu ortaya çıkarmıştı. Kanada’da yapılan yeni bir araştırmada ise bu durumun sebebi incelendi. Buna göre; psikopatlar, özgüveni yüksek olduğu ve doğru zamanda doğru şeyleri söylemeyi bildiği için çekici bulunuyor.

Peki konunun uzmanları bunu nasıl açıklıyor?

Psikopatların genellikle ahlaki değerleri yoktur. Ya da şöyle diyelim: Ahlaki değerler umurlarında değildir. İstediklerini elde etmek için onları durduracak pek bir kural, incinen duygular gibi şeyler yoktur. Bu konuda dikkatli olmalısınız. Peki buna rağmen neden istemesek de psikopatlara doğru çekiliriz?

Psikopatlar sahip oldukları özgüveni kullanırlar. Karşılarındaki insanı manipüle etmek konusunda çok başarılıdırlar. Sizi nasıl etkileyeceklerini ve bu etki altında kalmaya nasıl devam edeceğinizi iyi bilirler. Hoş ve sevimli görünmek için ellerinden geleni yaparlar ve aklınızı karıştırırlar.

Etrafınızda dolaşan, pırıltı, özgüvenli, dışarıdan oldukça ideal görünen insanlara karşı her zaman tetikte olmayı aklınızdan çıkarmayın...