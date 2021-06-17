Psikoteknik rapor için son tarih 30 Haziran

Özellikle şoförlük mesleği yapanlara zorunlu tutulan psikoteknik değerlendirme sağlık raporunun (sürücülük psiko-motor becerileri değerlendirme) önemi ve ciddi anlamda denetlenmesi ise 30 Haziran 2021’den sonra başlıyor.

50 BİN DOLAR ZARAR

Kritik teklif Meclis'e sunuldu Trafikte gerçekleşen kazaların sadece araç kaza hasarıyla bitmediğini ve ekonomiye zarar verdiğini söyleyen ALG Psikoteknik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güzel, normal bir kazanın ekonomiye zararının ortalama 1.000 dolar, yaralanmalı kazanın en az 16 bin dolar, ölümlü kazanın ise en az 50 bin dolar olduğunu söyledi. Güzel, “Oysa şoförlüğü meslek olarak yapan kişilere uygulanan psikoteknik değerlendirme testleriyle kişilerin bu iş için uygun olup olmadığı tespit edilebilir” dedi.