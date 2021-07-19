Futbol PSV Eindhoven'dan Galatasaray paylaşımı

PSV Eindhoven'dan Galatasaray paylaşımı

Futbol

PSV Eindhoven'dan Galatasaray paylaşımı

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesi öncesi rakibi Galatasaray'la 2006 yılında oynadığı bir maçtan kesit paylaştı.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 15:02 Son Güncelleme:
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2006-2007 sezonu Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında PSV Eindhoven ile Galatasaray iki kez karşılaşmıştı.

PSV, ilk maçta Galatasaray'ı Ali Sami Yen'den 2-1 yenerken Arouna Kone 1 gol atmıştı. İkinci maçta ise Hollanda'da galip gelen taraf yine PSV olmuş ve 2-0 biten maçta Kone bir kez daha Galatasaray ağlarını sarsmıştı.

PSV, çarşamba günü oynanacak ön eleme maçı öncesi 2006 yılındaki ikinci maçtan bir kesit paylaşarak Kone'nin golünü hatırlattı.

Arouna Kone yıllar sonra Türkiye'ye gelerek Sivasspor forması giydi. 2017-2021 yılları arasında Yiğidolar'da oynayan efsane forvet, Temmuz 2021 itibarıyla Sivasspor'dan ayrıldı ve şu an kulüpsüz.

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