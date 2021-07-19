PSV Eindhoven'dan Galatasaray paylaşımı
Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesi öncesi rakibi Galatasaray'la 2006 yılında oynadığı bir maçtan kesit paylaştı.
19 Temmuz 2021, Pazartesi 15:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
2006-2007 sezonu Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında PSV Eindhoven ile Galatasaray iki kez karşılaşmıştı.
PSV, ilk maçta Galatasaray'ı Ali Sami Yen'den 2-1 yenerken Arouna Kone 1 gol atmıştı. İkinci maçta ise Hollanda'da galip gelen taraf yine PSV olmuş ve 2-0 biten maçta Kone bir kez daha Galatasaray ağlarını sarsmıştı.
PSV, çarşamba günü oynanacak ön eleme maçı öncesi 2006 yılındaki ikinci maçtan bir kesit paylaşarak Kone'nin golünü hatırlattı.
https://twitter.com/PSV/status/1417058128869289984
Arouna Kone yıllar sonra Türkiye'ye gelerek Sivasspor forması giydi. 2017-2021 yılları arasında Yiğidolar'da oynayan efsane forvet, Temmuz 2021 itibarıyla Sivasspor'dan ayrıldı ve şu an kulüpsüz.
BUNLARI DA OKUYUN