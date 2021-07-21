Futbol PSV Galatasaray maçı (CANLI)

PSV Galatasaray maçı (CANLI)

Futbol

PSV Galatasaray maçı (CANLI)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e konuk oluyor.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 21:24 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM

1.dk: Mücadele başladı. Başarılar Galatasaray...

TAKIMLARIN 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç, Emre Kılınç, Arda Turan, Sekidika, Kerem, Babel.

Yedekler: Fatih, Falcao, Mostafa, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Atalay, Ozornwafor, Barış Alper, Yunus, Ali Yavuz, Feghouli.

22.00'de başlayan karşılaşma TV8'den naklen yayınlanıyor.

Galatasaray'ın PSV'yi geçmesi halinde 3. eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakiplerinin mücadelesinde Celtic, evinde Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı.

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