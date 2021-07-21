PSV Galatasaray maçı (CANLI)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e konuk oluyor.
21 Temmuz 2021, Çarşamba 21:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
CANLI ANLATIM
1.dk: Mücadele başladı. Başarılar Galatasaray...
TAKIMLARIN 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç, Emre Kılınç, Arda Turan, Sekidika, Kerem, Babel.
Yedekler: Fatih, Falcao, Mostafa, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Atalay, Ozornwafor, Barış Alper, Yunus, Ali Yavuz, Feghouli.
22.00'de başlayan karşılaşma TV8'den naklen yayınlanıyor.
Galatasaray'ın PSV'yi geçmesi halinde 3. eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakiplerinin mücadelesinde Celtic, evinde Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı.
BUNLARI DA OKUYUN