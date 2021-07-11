Futbol PSV-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

PSV-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Futbol

PSV-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Galatasaray'ın Hollanda temsilcisi PSV'ye konuk olacağı ilk maçta, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak.

11 Temmuz 2021, Pazar 20:47 Son Güncelleme:
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UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 21 Temmuz Çarşamba günü oynanacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Cesar Soto Grado üstlenecek.

AA

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