Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'a elenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Tabii ki sonuç olarak kazanmak isteriz, hatta mümkünse farklı kazanmak isteriz ama bazen de gerçekleri kabul etmek gerekir. Bizden iyi takımlar, hem ilk maçta hem burada. Maçın ilk 30-35 dakikasından çok memnunum. Yüksek tempoluyduk, baskı denedik.

POZİSYON VERMEDEN GOL YEDİK

Bir şeyde daha başarılı olduk, onu da çalışarak bertaraf etmemiz lazım. Hiç pozisyon vermeden gol yedik

FAZLA ŞANSIMIZ YOKTU

Biz çok gol pozisyonu bulduk mu? Hayır. Baskılı bir oyun oynadık. Sonra da maalesef bir taçtan gol yedik. Demek ki konsantrasyon eksikliğimiz var. 10 kişi kalınca daha rahat oynadık, gol bulduk ama turla ilgili fazla şansımız yoktu

BİRAZ DEĞİŞİK OLACAK

UEFA da değişik olacak. Yarın öğlene kadar listeyi vermek zorundayız. Yeni oyuncular hazır. Patrick van Aanholt, EURO2020'den sonra idman yapmadığını söyledi. Hazır edebildiğimiz kadar oyuncularımız hazır edeceğiz ve oynatacağız

DIAGNE İÇİN KARARIMIZI...

Zaman içinde Diagne için kararımızı da söyleyeceğiz. O da bizimle beraber, oyuncumuz şu anda. Herkesten faydalanmaya çalışıyoruz. 7 Eylül'e kadar daha çok zaman var, ayrılıklar ve birleşmeler olacak.



