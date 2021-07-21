PSV taraftarından büyük terbiyesizlik! PSV-Galatasaray maçında gerginlik
PSV ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına doğru hareket eden sarı-kırmızılı ekibe, bir grup PSV taraftarı sözlü tacizde bulundu.
21 Temmuz 2021, Çarşamba 23:45 Son Güncelleme:
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Karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğüyle beraber soyunma odasına yönelen Galatasaray‘ı bir grup PSV taraftarı taciz etti.
Sonrasında kaçışmaya başlayan taraftarların bir kısmı da Galatasaray taraftarlarına saldırmaya çalıştı. O anlarda bazı taraftarlar saha içine kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri de olaylara müdahale etti.
Serhan TÜRK / EINDHOVEN(Hollanda) (DHA)