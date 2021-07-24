Ekonomi PTT olimpiyatlar için anma pulu çıkardı

PTT olimpiyatlar için anma pulu çıkardı

Ekonomi

PTT olimpiyatlar için anma pulu çıkardı

PTT, “Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları” konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 10:47 Son Güncelleme:
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Yapılan açıklamaya göre, “Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları” konulu anma pulu 3 lira, 6.5 lira (45 x 45 milimetre boyutunda), söz konusu pula ait ilk gün zarfı 12 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıktı. İlk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilerin talepleri, www.filateli.gov.tr adresinden tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın almaları halinde karşılanacak.

Filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içerisinde PTT’ye iletildiği takdirde karşılanabilecek.


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