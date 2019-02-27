Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nda son dönemde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt emekliye ayrılmış, Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak da Ulaştırma Bakanlığı özel kalemde görevlendirilmişti. Ayrıca TCDD İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın, Bakan Cahit Turhan tarafından görevden alınmıştı.

Bugün öğle saatlerinde PTT’nin Genel Müdürlüğü’nde de görev değişikliği olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Kaynaklar söz konusu iddianın doğru olmadığı bilgisini verdiler. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevini sürdürüyor.