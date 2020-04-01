Türkiye PTT'den 'sosyal mesafe' uyarısı

PTT'den 'sosyal mesafe' uyarısı

Türkiye

PTT'den 'sosyal mesafe' uyarısı

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT AŞ), yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri önünde aldıkları sosyal mesafe düzenlemelerine ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. İhtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başlaması nedeniyle bazı PTT şubelerinin önünde yoğunluk oluşmuş, PTT'ye koşan vatandaşlar 'sosyal mesafeyi' ihmal etmişti.

01 Nisan 2020, Çarşamba 21:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, şirket olarak Kovid-19'un yaşamı etkilediği bu süreçte sosyal yardım, işsizlik maaşı ve emekli maaşı alan müşterilerine hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Müşteri ve çalışanların sağlığı için iş yerlerinin önünde sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet teşkilatımız ile iş birliği içinde vatandaşımızı sosyal mesafe konusunda uyarıyor, hijyen tedbirlerini hatırlatıyoruz. Tüm müşterilerimizden, iş yerlerimiz önünde aldığımız sosyal mesafe düzenlemelerine ve hijyen tedbirlerine uyma konusunda gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz. İş yerlerimizde meydana gelebilecek yoğunluğun azaltılmasına destek olmak için işlemlerinizi Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ve düzenli olarak dezenfekte edilen PTT ATM'lerimizden ve PTTBank internet bankacılığı uygulamamızdan yapabileceğinizi hatırlatmak isteriz."

AA


İlgili Haberler
Ödemeler hesaba yatınca sosyal mesafe unutuldu


İlgili Haberler
Bakan Koca açıkladı: 63 kişi daha hayatını kaybetti


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
İnsanlar canıyla cebelleşirken 'Siyaset' yapabilmek
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Turkcell personeli işini koruyacak
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Devlet Bahçeli’ye... MHP’lilere...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Corona virüs tedavisi gören Prof. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti