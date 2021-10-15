PUBG 14.1 güncellemesi, konsollar için yayınlandı

PUBG: Battlegrounds, yeni güncellemeler ile oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. PUBG 14.1 güncellemesi ve Cadılar Bayramı değişiklikleri, konsollar için yayınlandı. Yeni güncelleme, birçok yenilik ile birlikte geliyor.

PUBG güncellemesi, yeni bir oynanış özelliğini beraberinde getiriyor. Yeni özellik ile birlikte oyuncular, düşen ya da ölen oyuncuları sırtında taşıyabilecek. Bu sayede oyun içi strateji çeşitlenecek. Düşen bir müttefik güvenli bölgeye taşınabilirken, ölen bir düşmanı taşıyıp gizli bir yere götürmek mümkün olacak.

PUBG 14.1 güncellemesi, Taşıma özelliğinin yanında birçok değişiklik ile birlikte geliyor. Değişiklikler şu şekilde:

Yeni Dereceli Sezon: 14.1 güncellemesi ile yeni dereceli sezon geliyor. 13. dereceli sezonda kazanılan tüm ödüller, otomatik olarak oyuncuların envanterine eklenecek. 14. sezon, önceki sezonlarda olduğu gibi 2 ay sürecek.

Taego Harita Düzenlemeleri: Sevilen harita, son birkaç ay boyunca alınan geri dönüşler ile geliştirilecek. En popüler savaş bölgelerinin kazanma oranı kontrol edildikten sonra, %75 veya daha fazla kazanma oranına sahip alanlar için nesne ve arazi iyileştirmeleri yapılacak. Harita ayrıca diğer haritalara özel olan silahları ve malzemeleri ortaya çıkaracak olan Hata Alanlarını da tanıtacak. Hata Alanları, Taego’da Normal, Dereceli ve Özel Maçlarda mevcut olacak.

Erangel Harita Ayarlamaları: Erangel haritası, Cadılar Bayramı temasına bürünecek. Yeni güncelleme ile birlikte, oyuncuların ulaşmakta zorlandığı Pochinki Kiliesi bölgesinde değişiklikler yapılacak.

Harita Rotasyonu: Yeni güncelleme ile birlikte normal maçlara Taego ve Paramo haritaları eklenecek. Bu haritalar yerine Vikendi ve Karakin haritası çıkacak.

Normal Maçlar: Erangel, Miramar, Sanhok, Taego, Paramo

Dereceli Maçlar: Erangel, Miramar, Taego, Paramo