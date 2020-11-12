PUBG 9.2 güncellemesi yayınlandı

PUBG Güncelleme 9.2, yeni araçlarla geliyor. En son güncelleme 18 Kasım'da PC'de ve 26 Kasım'da konsollarda yayınlanacak. Yeni içeriği resmi çıkıştan önce denemek isteyen oyuncular ise bugün test sunucularına giriş yapabilirler.

Battle Bride Pass: Bu yeni pass, sezonluk bir temaya karşı tek bir karakteri öne çıkarıyor. Bu pass, Karakin'in hikayesinin kahramanı Sadiya Qureshi'ye odaklanıyor ve oyuncuların hareketli çizgi romanlarda gördükleri ikonik görünümlerinden bazılarının kilidini açmasını sağlıyor. Battle Bride Pass, Survivor Pass: Highlands'den bağımsız olarak ilerler ve oyuncuların maçlardan XP kazanarak tamamlamaları için 15 seviyeye sahip.

Arazi Motosikleti: Motorlarımızı yeni bir araç türü olan arazi motosikletiyle harekete geçiriyoruz. Hızlıdırlar, 130 km/s’ye kadar çıkarlar ve Karakin hariç her araziyi ve haritanın üstesinden gelmek için tasarlandı.

Sürücüyken Ateş Etme: Oyuncuların Hollywood tarzı araba kovalamacalarını yeniden yaşamalarına izin vermek için sürücüyken ateş etme özelliği eklendi. Yeni sistem, araç sürerken ve araç üzerinde kontrolü devam ettirirken yandan silah ateşlemenize izin veriyor.

Silah Dengelemeleri: Sürücü ateşlemesine ek olarak tabancalara da dengeleme getirildi. Tüm tabancalara hasar verme, nişan alma, ADS hareket hızı gibi bir dizi iyileştirmeler yapıldı.







