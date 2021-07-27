PUBG büyük olasılıkla ücretsiz olabilir

PUBG, battle royale türünün ilk oyunlardan ve 2017'de piyasaya sürüldü. O zamandan beri Fortnite ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlarla gelmesiyle popülaritesi biraz azaldı.

PlayerIGN isimli Twitter kullanıcısı, PUBG geliştiricilerinin oyunu ücretsiz yapmak istediğine dair bir söylenti ortaya attı. Söylenenlere göre önümüzdeki ay oyuncuların fikirlerini aldıkları bir etkinlik olacak ve oyuncuların cevaplarına göre kararlarını verecekler. Bu arada oyun tamamen ücretsiz bir oyun olmayacak, yalnızca oynaması ücretsiz, yani F2P olacak.