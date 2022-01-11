PUBG için hile geliştirenlere 10 milyon dolar ceza

ABD ve Almanya'daki Federal Mahkemeler, bir bilgisayar korsanları grubuna karşı açılan davalarda Tencent Games ve Krafton, lehine karar verdi. PUBG Mobile oynarken haksız bir avantaj sağlayan hileli faaliyetlere yönelik açılan davada, sanıkların Tencent Games ve Krafton'a yaklaşık 10 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verildi.

Sanıklara ayrıca, oyun hilesi içeren yasadışı faaliyetlerini durdurmaları ve PUBG Mobile'ı nasıl istismar ettikleri, işbirlikçileri hakkında ayrıntılı bilgi vermeleri de istendi. Tencent Games ve Krafton, kazanılan tazminatın PUBG Mobile'ın hile önleme teknolojisinin daha da geliştirilmesi için kullanılacağını açıkladı.

Verilen bilgiye göre hileyi belirlemek ve önlemek için alınan önlemler arasında, oyun içinde tekrar izleme ve değerlendirme teknolojilerine daima yatırım yapmak, tek tek eşleştirme ve raporlama sürecini daha basit hale getirmek, hile yapan oyunculara daha fazla ceza vermek gibi işlemler yer alıyor.

Bunlara ek olarak, PUBG Mobile kısa süre önce en katı hile karşıtı önlemlerinden biri olan cihaz yasağı özelliğini başlattı. Bu özelliğe göre PUBG Mobile güvenlik ekibi, kasıtlı olarak hile yapan ve oyun ortamını olumsuz etkilemeye devam eden kullanıcıların cihazlarını belirleyecek. Kötü amaçlarla kullanıldığı doğrulandıktan sonra, oyuncunun cihazı kalıcı olarak yasaklanacak ve artık oyuna giriş yapmak veya o cihazda yeni bir hesap oluşturmak mümkün olmayacak.