PUBG Mobile 1.0 güncellemesi yayınlandı

Geçen ay Tencent , PUBG Mobile'ın nihayet iOS ve Android'de 1.0'a ulaşacağını, buna ek olarka birçok yeni özellik ve iyileştirme getireceğini açıklamıştı. Şirket, PUBG Mobile 1.0 güncellemesini sonunda yayınladı.

Erangel 2.0 ile birlikte oyunun en popüler haritası baştan aşağı yenilendi. PUBG Mobile oyuncularının maça girmeden önce oyun içinde daha rahat dolaşabilmeleri için lobi arayüzü güncellendi.

Açıklamalara göre 8 Eylül yani bugün itibarıyla yayınlanan PUBG Mobile 1.0 güncellemesi; Android cihazlar için yaklaşık 1.8 GB, iOS için ise 2.17 GB boyutunda. Güncelleme için sunucular kapatılmayacağı gibi, 8-13 Eylül tarihleri arasında PUBG Mobile 1.0 güncellemesini yükleyenler çeşitli ödüller kazanabilecekler.



