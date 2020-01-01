PUBG Mobile 11. sezon yakında geliyor

Onur Binay/posta.com.tr

PUBG Mobile sızıntılarıyla popüler olan YouTuber Mr. Ghost Gaming, 0.16.5 güncellemesiyle gelecek içerikleri açıklayan yeni bir video yayınladı. Güncellemenin çoğunluğu kozmetik değişiklikler ve yeni kaplamalarla ilgili olsa da, birkaç işlevsel güncelleme de var.

Örneğin Team Death Match Modu, oyuncuların maça girmeden önce ekipmanlarını ayarlayabilecekleri yeni bir yükleme menüsü alacak. Artık oyuncular, maç öncesinde rauntlarda kullanmak istedikleri silah ve araçları seçebilecek.

Video, çoğunlukla yeni güncellemeyle gelecek silah kaplamalarını ve kostümleri sergiliyor. Kozmetik yenilikler arasında yeni bir paraşüt ve MK-14 silah kaplamasıyla birlikte yeni bir Ace seviyesi ödülü var. Ayrıca Altın seviyede alınacak kıyafetler ve ödüller de gösteriliyor.

Bir diğer kullanışlı güncelleme, oyuncuların oynamak istediği modların içeriğini indirme özelliği. Oyuncular oynamak istedikleri modu seçip indirebilirler. Bu nedenle, Enfeksiyon Modu ve TDM'nin manuel olarak indirilmesi gerekecek. Bu, oyunu zaten yüklemiş olan eski kullanıcıları etkilemeyecek. Daha önce, bu ayrım yalnızca klasik moddaki farklı haritalar için mevcuttu.

Son olarak Erangel haritasında Georgopol yakınlarına yeni bir Kış Modu bölgesi eklendi. Güncellemenin ne zaman yayınlanacağına veya 10. Sezonun ne zaman sona ereceğine dair resmi bir doğrulama gelmedi.



