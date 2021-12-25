Kaos Next Rüya 16 takımlı grupta ilk sırayı alırken S2G beşinci, 1907 Fenerbahçe Esports ise altıncı olarak lig aşamasını tamamladı.

Lig aşamasını adeta domine eden 5 Türk takımı arasında yer alan Beşiktaş Esports ve Futbolist ise son maçlar sonrası finallere veda etti.

PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası Lig Final mücadelelerinin ardından Tencent Games Ülke Müdürü Aras Şenyüz ve PUBGM Espor Müdürü Mahmut Emin Öncel Batı Ligi Şampiyonu KAOS Next Rüya oyuncularını Gaming House'larına giderek tebrik etti.

PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası Büyük Finalleri 21-23 Ocak tarihleri arasında yapılacak.



