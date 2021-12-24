PUBG Mobile Dünya Şampiyonası’nda Türk rüzgarı

Tam 6 milyon dolar ödüllü turnuva 30 Kasım'da Doğu ve Batı bölümlerine ayrılan PMGC 2021 Ligi ile başladı ve bu gece ana şampiyonaya giden yoldaki son takımlar belli olacak.

Şu anda Batı finallerinde yer alan 16 takımın 5’i Türkiye’den ve hepsi de ana şampiyonaya gitmeye oldukça yakın. S2G Esports, Futbolist, 1907 Fenerbahçe Espor, Beşiktaş Espor ve Kaos Next Rüya Gaming bunu başardığı takdirde Türkiye finallere en çok takım gönderen ülke olarak da bir rekorun sahibi olacak.

PMGC 2021 Büyük Finalleri ise 21-23 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak.