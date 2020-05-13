PUBG Mobile Lite için 0.17.0 güncellemesi yayınlandı

Düşük donanımlı cihazlarda akıcı bir şekilde PUBG deneyimi sunan PUBG Mobile Lite’a güncelleme geldi. 0.17.0 kodlu güncelleme, oyuna pek çok yenilik getiriyor.

PUBG Mobile Lite'ın 0.17.0 kodlu güncellemesinin şüphesiz en önemli yeniliği, oyuna getirilen yeni bir mod. "Payload" olarak isimlendirilen bu mod, oyuncuların ister solo isterlerse 4'lü takımlar halinde yüksek tempolu maçlara girebilmesini sağlıyor.

Kullanıcılar yeni güncellemeyle Varenga haritasının belirli bölgelerine arkeolojik siteler ekleyebiliyor. Ayrıca haritaya önceki güncellemelerle eklenen bazı öğeler 0.17.0 güncellemesi ile kaldırılıyor.

Ayrıca yeni güncellemeyle birlikte oyuna Desert Eagle da geldi.

PUBG Mobile Lite için 0.17.0 güncellemesi Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.







