PUBG Mobile, Liverpool ile işbirliği yaptı

PUBG Mobile'ın ilk kez bir futbol kulübü ile doğrudan yaptığı işbirliği 12 - 20 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Klasik oyun modlarına katılarak, tamamlayan oyuncular ücretsiz ve özel oyun içi Liverpool FC öğelerini kazanma şansına sahip olacak.

2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 2018 - 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool FC, dünyanın en iyi futbol kulüplerinden biri olarak kabul ediliyor. 1968'den beri kulübün marşı olan 'Asla Yalnız Yürümeyeceksin', kulübün özünde yer alan takım ruhunu ve birliği ifade ediyor.

Liverpool FC'nin somutlaştırdığı ve aşıladığı bu değerler, PUBG Mobile topluluğu arasında birçok kişiye ilham kaynağı olacak ve bu işbirliğiyle birlikte oyuncular artık resmi Liverpool FC ekipmanlarını giyebilecek ve takıma desteklerini gösterebilecek.

PUBG MOBILE ve Liverpool FC arasındaki işbirliği, oyuna yeni içerikler, oyun modları ve işbirlikleri getiren 1.6 güncellemesinin bir parçası olarak oyuna eklenecek.