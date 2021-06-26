PUBG Mobile ve Tesla’dan beklenmedik iş birliği

Oyunun 1.5 güncellemesinin bir parçası olacak bu iş birliği, teknolojinin geldiği son noktayı temsil eden iki markayı bir araya getirecek. Ortaklıkla birlikte oyuna özgü içerikler oyunculara sunulacak. Oyuncular şimdiden 1.5 güncellemesi için ön kayıt yapabilirler. İş birliğiyle ilgili çok daha fazla detay ise temmuz ayında PUBG MOBILE’ın yeni sürümüyle birlikte ortaya çıkacak.

İş birliğiyle ilgili çok daha fazla detayın ise temmuz ayında PUBG Mobile‘ın yeni sürümüyle birlikte ortaya çıkacağı verilen bilgiler arasında yer alıyor.

PUBG Mobile’dan Tesla konusunda gelen şu açıklama şu şekilde: “2003 yılında kurulan ve sıra dışı araba tasarımlarıyla tanınan otomotiv markası Tesla, elektrikli araçları popüler hale getirdi. Firmanın modelleri arasında üst kalite sedan Tesla Model S, bugüne kadar üretilmiş en yüksek performanslı SUV olan Model X, düşük fiyatlı ve yüksek hacimli Model 3 ile yedi kişi taşıyabilen orta boylu SUV Model Y bulunuyor. Tesla’nın son teknoloji kültürü, sesle oynanan Yüz Ritim oyun modu ya da oyunculara özel güçler sunan Runik Güç modu gibi sürekli yeni ve yenilikçi oynanış deneyimleri sunan PUBG Mobile için iş birliği anlamında mükemmel bir seçim olmasını sağladı.”