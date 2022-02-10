PUBG Mobile’a Santorini Adası haritası ekleniyor

PUBG Mobile, Yunanistan Ulusal Turizm Örgütü (GNTO) işbirliği ile oyuncular için çarpıcı Yunan adası Santorini'yi temel alan yepyeni bir arena haritasının yayınlanacağını duyurdu.

Santorini Arena Haritası, oyuncuların adanın tepelerini boydan boya katettiği yeni bir 8V8 Klan savaşı deneyimi sunuyor. 8V8 Team Deathmatch modunda oyuncular sınırsız yeniden doğma hakkına sahip olurken, ortadan kaldırdıkları her düşman için 1 puan kazanıyor. Zaman sınırı içinde eleme hedefine ilk ulaşan takım savaşı kazanıyor. 8v8 Arena Eğitim modundayken, oyuncular bir teçhizat belirlemeye gerek kalmadan yeniden doğma noktasında herhangi bir silahı almakta özgür oluyor. Santorini 8V8 Haritası’na, mod seçimi ekranında Derecesiz ve Arena seçilerek erişebiliyor.