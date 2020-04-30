PUBG Mobile’dan oyun tutkunlarına Ramazan sürprizi

PUBG Mobile, Ramazan’dan esinlenen yeni kıyafet ve oyun içi etkinlikler sunuyor. Oyuncular, bir ay boyunca karşılarına çıkan görevleri tamamlayarak kazandıkları ile oyun içi ödüller ve eşyalar kazanabiliyor. Ayrıca Ramazan ayı boyunca 7 gün arka arkaya oyuna giriş yapanlar, bu etkinliğe özel lambayı da ödül olarak alabiliyor. Tüm bunlara ek olarak Şans Çarkı ise oyuncuların mücevherlerle donatılmış şık takım elbiseler, lüks eşyalar ve araçlar kazanmasına olanak sağlıyor.

PUBG Mobile oyununu geliştiren Tencent’ten konu hakkında gelen açıklama şu şekilde: “Hayranlarımıza ve oyuncularımıza, geçtiğimiz iki yıl boyunca bize gösterdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızla fiziksel olarak ayrı olsak da, bu, oyunlara olan sevgimiz vasıtasıyla onlarla yakın olamayacağımız anlamına gelmiyor. Tüm PUBG Mobile oyuncularını evde kalarak sağlıklarını korumaya ve yetkililerin yaptığı önerileri sıkı bir şekilde takip etmeye davet ediyoruz. PUBG Mobile’ın keyfini evde eğlenceli ve sağlıklı bir şekilde çıkararak takım ruhumuzu göstermeye devam edelim”