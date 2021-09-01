PUBG: New State için yeni bir sinematik video paylaşıldı

PUBG Studios, PUBG: New State evrenini genişleten yeni bir sinematik video yayınladı. Troi’nin Düşüşü isimli sinematik video, 2050 yılında geçiyor. Video ile birlikte PUBG evreni, çok daha derin bir hal alıyor.

Tori’nin Düşüşü, günümüzden 30 yıl sonrasında, PUBG evreninin merkezi olan kurgusal şehir Troi’nin çöküşünden 6 saat öncesinde geçiyor. Video, şehirde çatışan farklı gruplar hakkında bilgi veriyor. Ayrıca Altın Marke’nin gizemleri daha da detaylanıyor. Video ile birlikte oyuncular, PUBG: New State yayınlandığında bulundukları harita hakkında daha fazla fikir sahibi olabilecekler.

Oyuna şu anda App Store ve Google Play üzerinden ön kayıt yapılabiliyor. App Store'da yazana göre oyun 8 Ekim'de çıkışını yapacak. Ancak bunun net tarih olmadığını belirtelim.



