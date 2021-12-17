PUBG: New State ilk büyük güncellemesini yayınladı

PUBG: New State, dünya genelinde 45 milyondan fazla indirme sayısına ulaştı. Survivor Pass Vol. 2 oyuna eklendi. Ayrıca oyuna yeni araçlar, yeni bir silah, kişiselleştirme ürünleri gibi birçok içerik eklendi.

Survivor Pass Vol. 2: Yeni Survivor Pass ile birlikte oyuncular, Bella karakterinin tüm görünümlerine sahip olmak için çeşitli hikaye görevlerini tamamlayacak. Ayrıca oyuncular, çeşitli araç görünümleri ve karakter görünümleri kazanmak için Premium Pass ile 1.500 NC kazanabilir.

Yeni Araçlar: Oyunda yer alan diğer araçlara kıyasla daha fazla dayanıklılık sunan 6 kişilik minibüs Electron da dahil iki yeni ve farklı araç ekleniyor. İki kişilik bir spor araç olan Mesta da oyundaki yerini alıyor. Electronic, Troi ve eğitim alanında yer alırken Mesta, Troi, Erangel ve eğitim alanında bulunuyor.

Yeni Silah: Yeni güncelleme ile birlikte oyuncular, düşük geri tepmeli L85A3 silahına erişebilecek. Atış hızı oyundaki diğer silahlardan daha düşük olsa da yeni silah, 5.56m cephane kullanan tüfekler arasında en yüksek hasarı sunuyor. L85A3, orta ve uzun mesafelerde mücadele etmek için ideal bir seçenek haline gelecek.

Yeni Silah Özelleştirmesi: M416, SLR ve L85A3 için yeni özelleştirme seçenekleri oyuna eklendi. Oyuncular, dikey geri tepmeyi artırsa da M416’nın hasarını artıracak bir uzun namlu ekleyebilecekler.

Davranış Puanları Sistemi: Pozitif bir oyuncu kitlesine sahip olmayı teşvik etmek için yeni bir Davranış Puanları Sistemi tanıtıldı. Rapor edilerek düşük davranış puanına sahip olan oyuncular, Squad Mod oynayamayacak.