PUBG: New State resmi olarak yayınlandı

Krafton, PUBG serisinin bir sonraki oyunu PUBG: New State’i piyasaya sürdü. Ekim ayı sonunda gerçekleştirilen son teknik testin ardından bu yeni nesil battle royale deneyimi, 200'den fazla ülkede iOS ve Android üzerinden yayınlandı.

Oyun, savaş sürecine gelecek temasıyla yaklaşıyor. Bu açıdan çoğu kişinin sevmeyeceği, çoğu kişinin de hastası olacağı düşünülen yapım, direkt olarak 2051 yılında geçiyor.

Troi isimli yeni bir harita üzerinde alıştığımız PUBG deneyimine “çağ atlatacak” New State, yine de çok uçuk bir gelecek teması kullanmıyor. Burada yakın geleceğin savaş ekipmanlarına odaklanıyor. Gerçek dışı bir deneyim getiremeyecek olması güzel duran mobil oyun, grafiksel olaraksa oldukça iyi görünüyor.







