Google Play üzerinden Android için ön siparişe açık olan PUBG: New State, iOS cihazlar için de ön siparişe açıldı. iOS sayfasının açılmasıyla da oyunun Ap Store'da bir çıkış tarihi ortaya çıktı. App Store'da yazana göre oyun 8 Ekim'de çıkışını yapacak. Ancak bunun net tarih olmadığını belirtelim.

Haziran ayında ABD’ye özel düzenlenen ilk Alfa testinin başarısının ardından KRAFTON, geçtiğimiz günlerde Asya, Orta Doğu, Türkiye ve Mısır genelindeki toplam 28 bölgede iOS ve Android kullanıcıları için 27-29 Ağustos tarihleri arasında ikinci bir Alfa testine ev sahipliği yapacağını açıkladı

PUBG: NEW STATE Alfa testi tarihleri

Alfa Testi Başvuru Süresi: 9 Ağustos (07:00) - 23 Ağustos (05:59)

Seçilen Alfa Testi Katılımcılarının Duyurusu: 26 Ağustos (05:00)

Ön İndirme Dönemi: 26 Ağustos (05:00) - 27 Ağustos (08:00)

Alfa Testi: 27 Ağustos (08:00) - 29 Ağustos (14:00)

İkinci PUBG: NEW STATE alfa testi bölgeleri:

Asya: Güney Kore, Japonya, Hong Kong ÖYB, Makao ÖYB, Çin Taipei, Tayland, Filipinler, Kamboçya, Endonezya, Singapur, Malezya, Sri Lanka, Myanmar, Maldivler, Laos, Nepal

Orta Doğu: Lübnan, Bahreyn, Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri, Yemen, Umman Ürdün, Irak, Katar, Kuveyt

Diğer: Türkiye, Mısır