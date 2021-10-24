PUBG New State'in çıkış tarihi resmi olarak açıklandı
PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State'in çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. Oyun, iOS ve Android için 11 Kasım'da çıkışını yapacak.
24 Ekim 2021, Pazar 12:29 Son Güncelleme:
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Yeni PUBG oyunu PUBG: New State'in çıkış tarihi açıklandı. PUBG New State, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak 11 Kasım'da çıkışını yapacak. Oyun Türkçe dil desteğine de sahip olacak.
PUBG: New State'in özellikleri şu şekilde:
- PUBG: NEW STATE, yeni nesil PUBG grafiklerini tanımlıyorç
- Vulkan (API), gelişmiş performans ve optimizasyonla stabil hizmet sağlar.
- Mobil ortam için tamamen optimize edilmiş, PUBG imzalı silah kullanımını mobil cihazında deneyimleyebilirsiniz.
- PUBG'nin benzersiz silah ekleme sistemiyle silahlarını ihtiyaçlarına göre özelleştir.
- PUBG: NEW STATE'te dahil edilen kaçma, drone çağırma ve destek talebi gibi benzersiz mekanikler.
- 8x8 açık dünyada hızlı hareket etmek için yalnızca PUBG: NEW STATE'te bulunan yeni araçları kullanabilirsiniz.
- Şartları senin lehine çevirebilecek çeşitli oyun içi hedeflerle birlikte gelen sürükleyici PUBG deneyimi.
- Orijinal PUBG'den on yıllar sonra, anarşinin hakim olduğu 2051'de gruplar ortaya çıkmıştır.
- Hayatta kalma oyunu PUBG, PUBG: NEW STATE'te yepyeni bir savaş alanına evriliyor.
- PUBG: NEW STATE, PUBG'yi mobil cihazlara getirerek marka için yeni bir dönemi başlatıyor.