Yeni PUBG oyunu PUBG: New State'in çıkış tarihi açıklandı. PUBG New State, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak 11 Kasım'da çıkışını yapacak. Oyun Türkçe dil desteğine de sahip olacak.

PUBG: New State'in özellikleri şu şekilde: