Bilim & Teknoloji PUBG New State'in çıkış tarihi resmi olarak açıklandı

PUBG New State'in çıkış tarihi resmi olarak açıklandı

Bilim & Teknoloji

PUBG New State'in çıkış tarihi resmi olarak açıklandı

PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State'in çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. Oyun, iOS ve Android için 11 Kasım'da çıkışını yapacak.

24 Ekim 2021, Pazar 12:29 Son Güncelleme:
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Yeni PUBG oyunu PUBG: New State'in çıkış tarihi açıklandı. PUBG New State, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak 11 Kasım'da çıkışını yapacak. Oyun Türkçe dil desteğine de sahip olacak.

PUBG: New State'in özellikleri şu şekilde:

  • PUBG: NEW STATE, yeni nesil PUBG grafiklerini tanımlıyorç
  • Vulkan (API), gelişmiş performans ve optimizasyonla stabil hizmet sağlar.
  • Mobil ortam için tamamen optimize edilmiş, PUBG imzalı silah kullanımını mobil cihazında deneyimleyebilirsiniz.
  • PUBG'nin benzersiz silah ekleme sistemiyle silahlarını ihtiyaçlarına göre özelleştir.
  • PUBG: NEW STATE'te dahil edilen kaçma, drone çağırma ve destek talebi gibi benzersiz mekanikler.
  • 8x8 açık dünyada hızlı hareket etmek için yalnızca PUBG: NEW STATE'te bulunan yeni araçları kullanabilirsiniz.
  • Şartları senin lehine çevirebilecek çeşitli oyun içi hedeflerle birlikte gelen sürükleyici PUBG deneyimi.
  • Orijinal PUBG'den on yıllar sonra, anarşinin hakim olduğu 2051'de gruplar ortaya çıkmıştır.
  • Hayatta kalma oyunu PUBG, PUBG: NEW STATE'te yepyeni bir savaş alanına evriliyor.
  • PUBG: NEW STATE, PUBG'yi mobil cihazlara getirerek marka için yeni bir dönemi başlatıyor.
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