Geçtiğimiz ay 28 ülkede yapılan ikinci başarılı alfa testi sonrası Google Play ve Apple App Store’da 40 milyon ön kayıt sayısının aştığı duyuruldu. Bunda oyunun Hindistan'da ön kayıta açılmasının katkısı büyük.

PUBG: New State’e App Store ve Google Play üzerinden ön kayıt yapılabiliyor. App Store'da yazana göre oyun 8 Ekim'de çıkışını yapacak. Ancak bun net tarih değil. Oyunun resmi çıkış tarihi Ekim 2021'de açıklanacak.







