PUBG Sezon 10 için geri sayım başladı

Sezon 10'a özel bir harita olan Haven, PUBG'nin bugüne kadarki en yoğun savaş alanı. PUBG tarihinde ilk kez bu 1x1 harita, savaş olanaklarıyla dolu kentsel bir ortama inen 32 oyuncuyu içerecek. Alacakaranlıktaki bu sanayi adası, Karbon Çelik Kuruluşu, Kömür Havzaları, Sanayi Bölgesi, Yerleşim Bölgesi, Üst Geçit ve Rıhtımlar dahil olmak üzere birkaç farklı alana sahip. Haven’ın sokaklarında ve çatılarında birbirleriyle savaşırken oyuncuların, haritada dolaşan ve "Pillar" olarak bilinen yeni bir düşman grubu için gözlerini açık tutmaları gerekecek.

Sezon 10 ayrıca oyuncuların saklanmasını, düşmanları aramasını ve hayatta kalmasını gerektiren birkaç yeni mekanik içerecek.

Pillar Askerleri: “Pillar" olarak bilinen yeni bir yapay zeka düşman, savaş alanına katılıyor. Bu özel askerlerin harita boyunca değerli ve yüksek seviyeli ganimet zulalarını koruduğu biliniyor. Pillar Muhafızlarını ve daha tehlikeli Pillar Komutanlarını deneyip yere serecek kadar yetecek kadar cesur (veya eceline susamış) olanlar, çabaları için güçlü teçhizatlarla ödüllendirilecekler.

Pillar Taktiksel Kamyonları: Haven sokaklarını kapatma çabası içindeki Pillar, kurallarını uygulamak için kendi kamyonlarını getirdi. Pillar Taktiksel, oyuncuları avlayan ve güçlü silahlarıyla onlara saldırarak haritada dolaşan yeni bir yapay zeka aracıdır. Bu kamyonların oldukça zırhlı olduğu göz önüne alındığında, kurtulanların yakınlarda bir çatışmaya girmeden önce daha hızlı koşması veya iki kez düşünmesi önerilir.

Pillar Gözcü Helikopteri: Hayatta kalanlar koşabilir, ancak saklanamazlar. Pillar Kamyonu’na benzer şekilde Pillar Gözcü Helikopteri, spot ışığı ile hayatta kalanları bulmak ve tanımlamak için haritada dolaşan yeni bir yapay zeka helikopteridir. Işığa yakalanacak kadar şanssız olanlar, helikopterin destek için kamyona telsizle destek göndermesine yetecek kadar ortalıkta dolaşmak istemeyecek.

Acil Durum Paraşütü: Yüksekliği göz önünde bulundurarak Haven’a bir otoyol ve yüksek binalar gibi çeşitli yüksek ortamlar eklendi. Her köşede kol gezen tehlike ile kaçışınızı planlamak her zamankinden daha önemli. Acil durum paraşütü ile hayatta kalanlar stratejik olarak yüksek yerden atlayabilir ve özgürlük yolunda ilerlemek için paraşütü manuel olarak konuşlandırabilir.

Survivor Pass: Breakthrough: Survivor Pass: Breakthrough, Haven'ın acımasız sokaklarında kullanmanız için gereken tüm donanıma sahip. Lore karakterlerine ve yeni düşman gücünden esinlenen yeni görünümler içeren ve Pass’in 100 seviyesine doğru savaşırken kilidini açabileceğiniz çok sayıda ödül alabileceksiniz. Breakthrough yaklaşık üç ay sürecek.

Sezon 10 PC’de 16 Aralık'ta ve konsollarda 17 Aralık'ta başlayacak. 10.1 Güncellemesini deneyimlemek isteyen oyuncular bugün PC test sunucularına giriş yapabiliyor.





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