Pucce tarifi: Pucce nasıl yapılır?

Vegan beslenenlerin severek tüketeceği içi yumuşacık dışı çıtır çıtır olan pucce tarifi bir diğer adıyla İtalyan poğaçası olarak biliniyor. Peki pucce nasıl yapılır? Pucce tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Pucce tarifi

Pucce malzemeleri

400 gr yulaf unu,

100 gr buğday unu,

1 tatlı kaşığı toz şeker,

1 tatlı kaşığı tuz,

1 paket kuru instant maya,

3 yemek kaşığı zeytinyağı,

750 ml – 1 litre ılık su

Çıtır ekmek olması için 1 çay kaşığı mahlep

Zeytin

Pucce yapılışı

400 gr yulaf unu, 100 gr buğday unu, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru instant maya derin bir kaba alınarak karıştırılır. İçerisine kek hamuru kıvamına yakın bir kıvama gelecek ölçüde ılık su eklenerek yoğurulur. Son olarak 3 yemek kaşığı zeytinyağı da ilave edilerek 1 dakika daha yoğurulur. 30-60 dakika sıcak bir ortamda hava almayacak şekilde sarılarak bekletilir. Hamurumuz hazır. Ellerinize yapışmaması için zeytinyağı sürebilirsiniz. Yuvarlak parçalar halinde koparılan hamurlar (içerisine zeytin eklenecekse -ikiye bölünüp çekirdeği çıkarılarak- bu aşamada eklenir) yağlı tepsiye alınır. 180 derece ısıtılmış fırında ekmek olarak tüketilecekse, üzerinin çıtır olması için tepsinin alt katına başka bir tepsi içerisine buzlu su koyulur. Buhar ile pişmesi sağlanır. Poğaça olarak tüketecekseniz, yumuşak olması tercih edildiğinde buzlu su koymadan pişirebilirsiniz, 20 dakika pişirilir.



