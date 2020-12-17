Yemek Pucce tarifi: Pucce nasıl yapılır?

Pucce tarifi: Pucce nasıl yapılır?

Yemek

Pucce tarifi: Pucce nasıl yapılır?

İtalyan poğaçası olarak da bilinen pucce tarifi evde kolaylıkla yapılabilen dışı çıtır içi yumuşacık bir lezzet. Peki pucce nasıl yapılır? Pucce tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

17 Aralık 2020, Perşembe 17:19 Son Güncelleme:
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Vegan beslenenlerin severek tüketeceği içi yumuşacık dışı çıtır çıtır olan pucce tarifi bir diğer adıyla İtalyan poğaçası olarak biliniyor. Peki pucce nasıl yapılır? Pucce tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

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Pucce tarifi

Pucce malzemeleri

  • 400 gr yulaf unu,
  • 100 gr buğday unu,
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker,
  • 1 tatlı kaşığı tuz,
  • 1 paket kuru instant maya,
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı,
  • 750 ml – 1 litre ılık su
  • Çıtır ekmek olması için 1 çay kaşığı mahlep
  • Zeytin

Pucce yapılışı

400 gr yulaf unu, 100 gr buğday unu, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru instant maya derin bir kaba alınarak karıştırılır. İçerisine kek hamuru kıvamına yakın bir kıvama gelecek ölçüde ılık su eklenerek yoğurulur. Son olarak 3 yemek kaşığı zeytinyağı da ilave edilerek 1 dakika daha yoğurulur. 30-60 dakika sıcak bir ortamda hava almayacak şekilde sarılarak bekletilir. Hamurumuz hazır. Ellerinize yapışmaması için zeytinyağı sürebilirsiniz. Yuvarlak parçalar halinde koparılan hamurlar (içerisine zeytin eklenecekse -ikiye bölünüp çekirdeği çıkarılarak- bu aşamada eklenir) yağlı tepsiye alınır. 180 derece ısıtılmış fırında ekmek olarak tüketilecekse, üzerinin çıtır olması için tepsinin alt katına başka bir tepsi içerisine buzlu su koyulur. Buhar ile pişmesi sağlanır. Poğaça olarak tüketecekseniz, yumuşak olması tercih edildiğinde buzlu su koymadan pişirebilirsiniz, 20 dakika pişirilir.

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