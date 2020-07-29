Hem pratik hem leziz: Pudingli bisküvili pasta tarifi

Tadına doyamayacağınız ve hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz pudingli bisküvili pasta tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için pudingli bisküvili pasta tarifi arıyor ya da pudingli bisküvili pasta nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pudingli bisküvili pasta tarifi için "Pudingli bisküvili pasta tarifi, pudingli bisküvili pasta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Pudingli bisküvili pasta tarifi

Pudingli bisküvili pasta malzemeleri

3 paket petibör bisküvi

1 paket çikolatalı puding

1 paket krem şanti

1 litre süt

Pudingli bisküvili pasta yapılışı

Öncelikle krem şantiyi hazırlıyoruz. Her markanın kendine göre ölçümü olduğu için üzerindeki tarife göre sütle krem şantiyi hazırlayın. Daha sonra hazırladığınız krem şantiyi dolaba atıp dondurun. Derin bir tencere de pudingi üzerindeki ölçü tarifine göre hazırlayın. pişen pudingi sıcak haliyle kullanacağız. Dikdörtgen bir borcama ilk sıra üst üste binmeyecek şekilde sırasıyla petibörleri dizin. üzerine sıcak pudingin yarısını dökün. Eşit bir şekilde yayıldıktan sonra pudingin üzerine yine bir sıra üst üste binmeyecek şeklide petibör döşenir. Bu sefer üzerine krem şantinin tamamı yayılır. Eşit bir şekilde yayıldıktan sonra yine bir sıra petibör bisküvi yayılır üst üstte gelmemesine dikkat ediniz. Bisküvilerle her yeri kapattıktan sonra yarım kalan puding üzerine dökülür. Eşit bir şekilde yayılır. Bisküvi arttıysa ufalanarak pastanın üzerine eşit bir şekilde yaya bilirsiniz. Buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra servis ediniz.



