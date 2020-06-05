Tadına bayılacağınız ve yapmaktan keyif alacağınız pudingli kek tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için pudingli kek tarifi arıyor ya da pudingli kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Pudingli kek tarifi: Pudingli kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Pudingli kek tarifi

Pudingli kek malzemeleri

3 adet yumurta

2 su bardağı kadar toz şeker

1,5 su bardağı kadar süt

1 su bardağı kadar sıvı yağ

2 su bardağı kadar elenmiş un

1 paket vanilya ya da şekerli vanilin

1 paket kabartma tozu

4 yemek kaşığı kadar kakao

2 paket kakaolu puding

4 su bardağı kadar süt

Bir miktar Hindistan cevizi

1 su bardağı kadar süt

Pudingli kek yapılışı

Orta büyüklükte bir karıştırma kabı alın. İçine yumurtayı ve toz şekeri koyun. Mümkünse bir mikser yardımı ile bu karışım beyazlaşana dek iyice çırpın. Sonrasında kabın içerisine sütü ve sıvı yağı da ilave edin. Bu şekilde de kapta bulunan malzemeleri yaklaşık 1 dakika kadar çırpın. Devamında ayrı bir kabın içinde unu, vanilyayı, kabartma tozunu ve kakaoyu eleyerek karıştırın. Sonrasında bu karışımı da diğer malzemelerin koyduğu kaba ilave edin. Birkaç dakika daha tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra çırpma işlemini sonlandırın. Orta boyuttaki bir borcamı alın. İçerisine hazırlamış olduğunuz kek karışımını boşaltın. Bu kek karışımının bulunduğu borcamı önceden ısıtılmış olan fırına atın. Kek hamurunu 170 derecede bir miktar kabarana kadar pişirin. Kekin piştiğinden emin olduğunuzda keki fırından çıkartın. Beş dakika kekin ilk sıcaklığını atması için kenarda bekletin. Sonrasında kekin her yerini yaklaşık 1 su bardağı kadar süt ile ıslatın. Ayrı bir tencerenin içerisine 4 su bardağı kadar süt ile birlikte 2 paket pudingi iyice pişirin. Puding piştikten sonra ocaktan alın ve bir süre soğuması için bekleyin. Bu işlemi kek fırındayken de yapabilirsiniz. Ardından tüm pudingi pişirmiş olduğunuz kekin üzerine hiçbir boşluk kalmayacak şekilde iyice yayın. Sonrasında keki bir süre soğuması için buzdolabına kaldırın. Kek yeteri kadar soğuduktan sonra dikdörtgen ya da kare şeklinde parçalara bölerek servis tabaklarına alın. Üstlerine Hindistan cevizi serperek servis yapın.



