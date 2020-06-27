Pudingin en güzel hali: Pudingli kurabiye tarifi

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Pudingli kurabiye tarifi

Pudingli kurabiye malzemeleri

100 gram tereyağı

1 paket kakaolu puding

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 kabartma tozu

2,5 su bardağı un

Pudingli kurabiye yapılışı

Tereyağı, sıvı yağ ve yumurtayı derin bir kapta iyice karıştırın. Daha sonra toz puding karışımını ve kabartma tozunu ekleyin. Güzelce karıştırdığınız yumurtalı karışıma, kıvam alması için yavaş yavaş unu ilave edin. Bütün malzemeleri iyice karıştırın. Hamurunuz kulak memesi kıvamında olacaktır. Hamur karışımından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Yuvarladığınız hamur toplarını hafifçe yağladığınız fırın tepsisine dizin. Fırın tepsisini önceden 180 derecelik ısıttığınız fırında üzerleri çatlayana kadar pişmeye bırakın. Fırından çıkan kurabiyeleri 10 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.



