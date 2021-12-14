Puf puf boyama | Çocuklar için oyunlar
Çocuklar için oynanan puf puf boyama oyunu ile birlikte çocuğunuzun yaratıcılık ve sanat becerileri gelişim gösterecektir.
14 Aralık 2021, Salı 12:38 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
- Tıraş köpüğü
- Beyaz tutkal
- Renkli gıda boyaları
- Fırça.
NASIL OYNANIR?
- Bir kabın içerisine yarısı kadar tutkal, yarısı kadar tıraş köpüğü sıkın ve karıştırın.
- İstediğiniz renk gıda boyasından 1-2 damla karışımına sıkın ancak unutmayın, köpük boyanız kurudukça renk koyulaşacaktır.
- Daha sonra istediğiniz tüm renkler için bu karışımı yapın ve daha sonra bir kâğıt alarak fırça ile boyalarınızı kullanın.