Çocukluk Puf puf boyama | Çocuklar için oyunlar

Puf puf boyama | Çocuklar için oyunlar

Çocukluk

Puf puf boyama | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için oynanan puf puf boyama oyunu ile birlikte çocuğunuzun yaratıcılık ve sanat becerileri gelişim gösterecektir.

14 Aralık 2021, Salı 12:38 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

  • Tıraş köpüğü
  • Beyaz tutkal
  • Renkli gıda boyaları
  • Fırça.


NASIL OYNANIR?

  •  Bir kabın içerisine yarısı kadar tutkal, yarısı kadar tıraş köpüğü sıkın ve karıştırın.
  •  İstediğiniz renk gıda boyasından 1-2 damla karışımına sıkın ancak unutmayın, köpük boyanız kurudukça renk koyulaşacaktır.
  •  Daha sonra istediğiniz tüm renkler için bu karışımı yapın ve daha sonra bir kâğıt alarak fırça ile boyalarınızı kullanın.
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