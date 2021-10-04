Purina 'Canımız Sokakta' projesinin eğitimlerine başlıyor

Nestlé’nin faaliyet gösterdiği alanlardaki topluluklar için fayda sağlama amacı taşıyan “Ortak Değer Yaratma” anlayışı doğrultusunda Nestlé Purina PetCare Türkiye, sokak hayvanlarının yaşamına dokunmayı sürdürüyor. Pandemi döneminde sokak hayvanlarının artan sorunlarına çözüm üretmek amacıyla Şirket, Impact Hub ve Circular Mind iş birliğiyle hayata geçirdiği “Canımız Sokakta” projesinin yeni etabını başlatıyor.

Projenin “Bootcamp Fikir Maratonu”nda birincilik kazanan; Çevre Mühendisi Sena Aslan, Sivil Toplum Çalışanı ve Teknoloji Girişimcisi Hasan Basri Cihan, Eğitmen ve Yeşil Girişimci Caner G. Yalın’a ait “21. Yüzyılın Minik Kahramanları” fikri, Nestlé Purina PetCare desteğiyle hayata geçiyor.

4 EKİM'DE ÇOCUKLARA ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI BAŞLIYOR

Fikrin projelendirme çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Genel Müdür Ayça Erkol; “Geliştirilen proje kapsamında ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri için Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın ile patili dostlarımızın yaşamlarında sürdürülebilir bir değişim yaratmak amacıyla özel bir eğitim programı hazırladık. Bu program ile çocuklara evcil hayvanların bakımı ve sokak hayvanları ile ilgili farkındalık eğitimleri verilecek. Böylelikle çocuklara, hayvanların yaşam koşullarına yönelik farkındalık kazandırarak hem evcil hayvanların daha iyi bakılmasını hem de sokak hayvanlarının beslenmesi ve sahiplendirilmesinin artırılmasını hedefliyoruz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Haftası’nı, 21. Yüzyılın Minik Kahramanları olan çocuklarla birlikte kutluyoruz” dedi.

DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MAMA KAPLARI

Projenin eğitimlerle son bulmayacağını söyleyen Erkol “Çocuklar eğitimlerin ardından projeye dahil olacak ve sokak hayvanları için mavi plastik kapak toplayacak. Toplanan kapaklar sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimsetmek için mama kabına dönüştürülecek. Öğrenciler dönüştürülen mama kaplarını Purina’nın hediye edeceği mamalarla birlikte sokak hayvanlarıyla buluşturulacak” şeklinde konuştu.

HER YIL 100 TON MAMA BAĞIŞI

Nestlé Purina PetCare “21. Yüzyılın Minik Kahramanları” fikri için, Her Eve Bir Pati Derneği’ne 1 ton mama bağışında bulunurken, her yıl 100 ton mama bağışı ile sokaktaki, barınaktaki ve afet bölgelerindeki patili dostlarımızın yanında oluyor.

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