Pürmüz nedir? Ne işe yarar? Mutfakta nasıl kullanılır?

Pürmüz kulağa oldukça farklı gelen ve anlamı merak edilen bir kelimedir. Dilimize İngilizceden geçmiştir. Pürmüz daha çok sanayi alanında kullanılırken son zamanlarda mutfak programlarının izlenmesinin artmasıyla yemek yapımında da kullanımı artmıştır. Peki, pürmüz nedir? Pürmüz ne işe yarar? Pürmüz mutfakta nasıl kullanılır?

PÜRMÜZ NEDİR? NE İŞE YARAR?

Pürmüzün kelime anlamı kendi içerisinde bulunan yakıt ve çakmak yardımıyla yanan bir nevi alev tabancasıdır. Bu alev tabancası sanayi ortamında demirleri lehimlemek için, mutfaklarda ise yemeklere lezzet ve görünüş güzelliği katmak için kullanılmaktadır. Artık küçük ev aleti satan hemen her yerde bulabileceğiniz pürmüz genellikle yanında mini bir tüpe bağlı olarak kullanılır.

Mutfakta yemeklerin üzerini alev ile yakmakta ve bazı et çeşitlerini ise tütsülemek için kullanılmaktadır. Sanayide ve mutfaklarda kullanılan pürmüzler birbirine çok benzemesine rağmen yakıt tipi bakımından oldukça farklılaşır. Bu alette yakıt olarak benzin, doğalgaz ve bütan gazı kullanılabilmektedir. Pürmüzün "şaloma” denilen ince metal uçlu bir çeşidi daha vardır. Bu çeşidi ise kullanış açısından daha pratik bulunmaktadır.

PÜRMÜZ NASIL KULLANILIR?

Pürmüzü kullanmak çakmak kullanmak kadar kolay ve zahmetsiz bir iştir.

Eğer elinizdeki pürmüzün emniyet kilidi varsa öncelikle güvenlik için emniyet kilidini kaldırmalısınız.

Kilit açıldıktan sonra çakmak ateşler gibi tuşa basarak alevlenmesini sağlayabilirsiniz.

Mümkün olduğunca yüzünüzden uzak bir mesafede kullanmalısınız.

Pürmüzü saçlardan ve yanıcı maddelerden uzak tutarak açmalısınız.

Elinizdeki pürmüz nasıl çalışır diye merak ettiğinizde, ilk defa kullanıyorsanız kullanma talimatını mutlaka okumanız önerilir.

PÜRMÜZ HANGİ TARİFLERDE KULLANILIR?

Etleri tütsülerken, sütlaç tatlısının üzerini yakarken kullanma ihtiyacı duyulan pürmüz farklı tarifler için de tercih edilir.

Çok sevilen cream brule tatlısını hazırlamak için de pürmüze gerek duyulur.

Şekerli pastaların ve tartların üzerinde karamelize görüntü oluşturmak için pürmüz kullanılmaktadır.



