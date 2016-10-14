Pürüzsüz bacaklara sahip olmanın sırrı!

Çağla Şıkel selülit problemi yaşamamasını ve pürüzsüz bacaklara sahip olmasını uyguladığı tamamen doğal olan bir karışıma bağlıyor. İşte Çağla Şikel’in güzellik sırları arasında bahsedilen bakım formülü ve uygulanışı;Biberiye yağı (10 damla)- Kekik yağı (5 damla)- Potakal Yağı (5 damla)10 damla biberiye yağı, 5 damla kekik yağı ve 5 damla portakal yağını masaj yoluyla bacaklarınıza uygulayın. Ve ardından streç filmle sarın. 3-4 saat bekleyin ve ılık duş alarak bakımı sonlandırın. Ve bol su içmeyi unutmayın.- Şeker kullanmıyor.- Tuzu sadece yemek pişmeden önce yemeğe attığı kadarıyla kullanıyor, sonradan eklemiyor.- Yemek yemeyi ihmal etmiyor, öğünlerine dikkat ediyor.- Cildine çok önem veriyor. Sabah kalkar kalkmaz temizeme jelleriyle yıkayıp, tonikleyip ardından da C vitamini serumunu sürüp, cildini nemlendiriyor.- Bol su içiyor.- Düzenli spor yapıyor.