Pürüzsüz bacaklara sahip olmanın sırrı!
Sürekli bacaklarının güzelliği ve pürüzsülüğü ile gündeme gelen Çağla Şıkel bacaklarına uyguladığı bir tarifi paylaştı. İşte o pürüzsüz bacakların sırrını içeren tarif...
Çağla Şıkel selülit problemi yaşamamasını ve pürüzsüz bacaklara sahip olmasını uyguladığı tamamen doğal olan bir karışıma bağlıyor. İşte Çağla Şikel’in güzellik sırları arasında bahsedilen bakım formülü ve uygulanışı;
Gerekli Malzemeler:
- Biberiye yağı (10 damla)
- Kekik yağı (5 damla)
- Potakal Yağı (5 damla)
Hazırlanışı ve Uygulanışı:
10 damla biberiye yağı, 5 damla kekik yağı ve 5 damla portakal yağını masaj yoluyla bacaklarınıza uygulayın. Ve ardından streç filmle sarın. 3-4 saat bekleyin ve ılık duş alarak bakımı sonlandırın. Ve bol su içmeyi unutmayın.
ÇAĞLA ŞIKEL'İN DİĞER GÜZELLİK SIRLARI
- Şeker kullanmıyor.
- Tuzu sadece yemek pişmeden önce yemeğe attığı kadarıyla kullanıyor, sonradan eklemiyor.
- Yemek yemeyi ihmal etmiyor, öğünlerine dikkat ediyor.
- Cildine çok önem veriyor. Sabah kalkar kalkmaz temizeme jelleriyle yıkayıp, tonikleyip ardından da C vitamini serumunu sürüp, cildini nemlendiriyor.
- Bol su içiyor.
- Düzenli spor yapıyor.
Gerekli Malzemeler:
- Biberiye yağı (10 damla)
- Kekik yağı (5 damla)
- Potakal Yağı (5 damla)
Hazırlanışı ve Uygulanışı:
10 damla biberiye yağı, 5 damla kekik yağı ve 5 damla portakal yağını masaj yoluyla bacaklarınıza uygulayın. Ve ardından streç filmle sarın. 3-4 saat bekleyin ve ılık duş alarak bakımı sonlandırın. Ve bol su içmeyi unutmayın.
ÇAĞLA ŞIKEL'İN DİĞER GÜZELLİK SIRLARI
- Şeker kullanmıyor.
- Tuzu sadece yemek pişmeden önce yemeğe attığı kadarıyla kullanıyor, sonradan eklemiyor.
- Yemek yemeyi ihmal etmiyor, öğünlerine dikkat ediyor.
- Cildine çok önem veriyor. Sabah kalkar kalkmaz temizeme jelleriyle yıkayıp, tonikleyip ardından da C vitamini serumunu sürüp, cildini nemlendiriyor.
- Bol su içiyor.
- Düzenli spor yapıyor.