Pürüzsüz cildi elde etmek o kadar da zor değil!

Ciltteki gözenekler dış etkenlere, yanlış beslenmeye, hormonlara ve yüksek dozda B12 ile çeşitli etken maddeler içeren ilaçların kullanılmasına bağlı olarak ölü deri hücreleri veya aşırı yağlanma nedeniyle tıkanıyor. Cildin görünümünü ile birlikte doğal yapısını bozan bu etkenler, sivilce ve siyah nokta oluşumuna neden olarak moral bozukluğuna da yol açıyor.Sinoz kozmetik tarafından geliştirilen yüz bakım maskesi içeriğindeki papatya, üzüm çekirdeği yağı, allantoin, propolis, E ve B vitaminleri sayesinde siyah noktalara ve sivilcelere karşı etkili bir çözüm sunuyor. Sinoz yüz bakım maskesi, haftada 1 veya 2 kez kullanım ile tıkalı gözenekleri açarak cildin nefes almasını, cildin nem ve yağ dengesini sağlıyor. Böylelikle sivilceler ve siyah noktalar kısa sürede yok olurken, kan dolaşımını hızlandırması sayesinde de kırışıklık oluşumunu engellemeye yardımcı oluyor.Zararlı kimyasallar içermeyen özelliğiyle cildi besleyerek nemli tutan Sinoz Yüz Bakım Maskesi’nin haftalık düzenli olarak kullanılmasıyla ciltteki sivilce ve siyah noktalardan kısa sürede kurtulmak mümkün.