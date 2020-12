Pusholder: Herkes sosyal medyanın öneminin farkında

Platformun kurucuları Sercan Kılıç ve Duhan Ediz şu bilgileri verdi; Kılıç, “Sosyal medyadaki varlığımız ile okurlarımıza, haberlerimizi en hızlı şekilde ulaştırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Okur kitlesini her geçen gün artıran başarılı platformun Genel Yayın Yönetmeni Sercan Kılıç, Pusholder’ın sosyal medya çalışmalarından bahsetti. Kılıç, “Bugün en büyük basın yayın kuruluşları bile sosyal mecralarda yerini almış vaziyette. Basılı yayının önde gelen isimleri de haberlerini sosyal medyada paylaşıyor. Çünkü günümüzde bu alanın öneminin herkes farkına vardı” dedi.

Pusholder Kurucusu Duhan Ediz de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ediz,” Pusholder’ı daha geniş bir okuyucu kitlesi ile buluşturmak için, sosyal medyanın tüm mecralarında aktif olmaya çalışıyoruz. Yalnızca Genç girişimci portal bilgilerinde değil, medyanın tüm sektörleri günümüzde sosyal medya platformlarında yerini almış durumda. Eskiden işler böyle yürümüyordu. Örneğin bir şarkıcı eserini Youtube üzerinde paylaşmak istemiyordu. Paylaşıldığında ise kaldırmak için yasal yollara başvuruyordu. Ya da televizyon dizileri, bölümlerini internet üzerinden sadece kendi sitelerinden yayınlıyordu. Şimdi İnstagram’dan Facebook’a, Youtube’dan Twitter’a kadar pek çok mecrada varlıklarını görüyoruz. Hal böyle olunca haberin de bu değişim ve dönüşüme ayak uydurması gerekiyordu. Öyle de oldu” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullandıklarını söyleyen Kılıç, “Şu an en çok Twitter üzerinde aktifiz. 300 bini aşkın bir takipçi kitlemiz var ve her geçen gün hızla artıyor. Bu kendi web sitemize gelen ziyaretçiler kadar bizi mutlu ediyor. İster sosyal medyadan olsun, ister kendi Portalımızdan. Hiç önemli değil. Biz Girişim bilgilendirmede edinmeye çalıştığımız doğru, güvenilir ve hızlı içerik misyonunu yerine getirebiliyor muyuz? Bu sorunun cevabını ‘evet’ olarak verdiğimiz her gün, bizim için başarılıyız demektir” şeklinde konuştu.

“Bugünlere gelmek için büyük emek verdik” diyen Ediz ise “Sosyal medyada var olmayan bir Genç girişimci portal platformunun, büyüyebilmesi olanaklı değil. Bu nedenle şimdi Sercan Bey’in bahsettiği Twitter hesabımıza ek olarak diğer mecralarda da büyümeyi kendimize bir görev olarak koyduk. Özellikle Youtube hesabımızı daha da aktif hale getireceğiz. Gündemin satır başlıklarından, en çok merak edilen konulara kadar pek çok farklı haberi kanalımıza da taşıyacağız. Böylelikle pusholder’ı dijital dünyadaki varlığımızı da bir adım öteye taşıyacağız” açıklamalarında bulundu.