Püşürük çorbası tarifi özellikle Van yöresinde sıklıkla tercih edilen bir lezzettir. Bir diğer adı su eriştesi olan püşürük çorbası tarifi evde yapabileceğiniz bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için püşürük çorbası tarifi arıyor yada püşürük çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "püşürük çorbası tarifi, püşürük çorbası nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Püşürük çorbası tarifi

Püşürük çorbası malzemeleri

1, 5 su bardağı yeşil mercimek

3, 4 parça kemikli dana eti

1 tane kuru soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

Sıvı yağ

Kuru reyhan, pul biber, tuz

3 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

Püşürük çorbası eriştesi için;

2 su bardağı un

1 su bardağından bir parmak eksik su

1 çay kaşığı tuz

Püşürük çorbası sosu için;

2 tane kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

Kuru reyhan

Tuz

Sıvı yağ

Püşürük çorbası yapılışı

İlk olarak eriştesini hazırlayın. Erişteyi hazırlamak için un, su ve tuzu bir kapta iyice yoğurun. Beze haline gelince merdaneyle açın. Altı ve üstünü unlayın. İnce uzun erişteler halinde kesin ve bolca unlayıp birbirine yapışmamasını sağlayın. Eğer erişte hazırlayacak vaktiniz yoksa hazır erişte de kullanabilirsiniz. Kemikli etleri düdüklü tencereye koyup üzerine yeteri kadar su ve tuz koyup kaynatın. Yeşil mercimeği de kaynatıp süzün. Tencereye sıvı yağ ve doğradığınız soğanı koyup kavurun. Salçayı ve tuzu ekleyip kavurmaya devam edin. Haşladığınız eti suyuyla beraber tencereye boşaltın. Hazırladığınız erişteyi kaynayan suya ilave edin. Bu şekilde 15 dakika kadar kaynatıp eriştenin pismesini sağlayın. Pişen eriştenin içine haşlanan mercimeği, kuru reyhanı ve pul biberi ekleyin. Suyu az ise su ilave edin. Başka bir kapta yoğurdu, unu çırpın ve içine biraz su katıp koyu bir ayran yapın. Erişte piştiyse altını kapatıp içine hazırladığınız yoğurdu karıştırarak yedirin. Tekrar ocakta kaynatmanıza gerek yok. Sosu için tavaya sıvı yağ ve yarım ay şeklinde doğranan soğanı, tuzu koyup kavurun. Daha sonra içine salça ve reyhanı ekleyin. Servis yapacağınız zaman tabağın içine sosu ekleyip servis yapın.