Putin, ailesini geçindirmek için taksicilik yapmış!

Rus devlet kanalı Rossiya 24’te yayınlanacak ‘Modern Tarih’ isimli belgeselin tanıtımı yapıldı. Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapılan röportajın bir kesitinde; 90’lı yıllarda ekonomik koşulların çok kötü olduğu, nitelikli kişilerin geçimini sağlamakta zorlandığı dile getiriliyor.

‘PARA KAZANMAM LAZIMDI’

Tanıtımda; Putin, “Para kazanmak için ne yapabileceğimi düşündüm. 2 çocukla ne yapacaktım? Bazen yolcu taşıyarak ek gelir elde etmek zorunda kaldım. Bunlardan bahsetmek hoş değil ancak ne yazık ki durum böyleydi” dedi. Putin geçmişte de pek çok kez 90’lı yıllarda Rusya’nın güvensiz, fakir bir ülke olduğuna dair açıklamalar yapmıştı. Ancak eski bir KGB ajanı olan Putin’in o dönemde ne yaptığına dair çok çeşitli iddialar var.