Dünya Putin, Aliyev ve Paşinyan yarın 'Dağlık Karabağ' için görüşecek

Putin, Aliyev ve Paşinyan yarın 'Dağlık Karabağ' için görüşecek

Dünya

Putin, Aliyev ve Paşinyan yarın 'Dağlık Karabağ' için görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yarın Moskova’da bir araya gelecek. Masada ise Dağlık Karabağ konusu olacak.

10 Ocak 2021, Pazar 16:09 Son Güncelleme:
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Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 11 Ocak’taki Putin, Aliyev ve Paşinyan üçlü görüşmesinin Putin’in girişimiyle yapılacağı bildirildi.

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Görüşmede geçen yıl 10 Kasım’da üç liderin Dağlık Karabağ konusundaki ortak bildirisinin uygulanması ve bölgedeki mevcut sorunların çözümüne yönelik atılacak adımların ele alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, görüşmede, bölgede çatışmalardan zarar gören halka yardım, ticaret, ekonomi ve ulaşım bağlantılarının açılması ve geliştirilmesi konularının da değerlendirileceği bilgisine yer verildi.  

Ayrıca Putin’in Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı görüşmeler yapmasının da öngörüldüğü belirtildi.

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