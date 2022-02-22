Dünya Putin canlı yayında açıklamıştı! Biden’dan telefon trafiği

Putin canlı yayında açıklamıştı! Biden’dan telefon trafiği

Dünya

Putin canlı yayında açıklamıştı! Biden’dan telefon trafiği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donetsk-Luhansk kararının ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Biden'ın ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de telefonla görüştüğü ifade edildi.

22 Şubat 2022, Salı 04:57 Son Güncelleme:
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın Macron ve Scholz ile Ukrayna sınırında Rusya’nın devam eden gerilimi tırmandırması hakkında görüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Liderler Başkan Putin’in Ukrayna’nın sözde DNR (Donetsk) ve LNR (Luhansk) bölgelerini ‘bağımsız’ olarak tanıma kararını şiddetle kınadılar. Sonraki adımlarda yanıtlarını nasıl koordine etmeye devam edeceklerini görüştüler” denildi.

BİDEN ZELENSKİY İLE DE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Biden’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Zelenskiy görüşmesine dair yapılan açıklamada, "Başkan Biden, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yeniden teyit etmek için görüştü” denildi.

Biden’ın, Putin’in kararını şiddetle kınadığı belirtilirken, ayrıca Zelenskiy’i, yaptırım uygulama planı da dahil olmak üzere ABD’nin yanıtı konusunda bilgilendirdiği ifade edildi.

ABD, (DHA)

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