Dünya Putin: Dublör kullanmayı reddettim

Putin: Dublör kullanmayı reddettim

Dünya

Putin: Dublör kullanmayı reddettim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenliği için dublör kullandığı iddialarını cevap verdi. Putin, Çeçenistan savaşı sırasında dublör kullanılmasının önerildiğini, ancak kendisinin reddettiğini söyledi.

28 Şubat 2020, Cuma 16:54 Son Güncelleme:
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67 yaşındaki Putin, Rus TASS ajansından Andrei Vandenko'yla mülakatında internette Rus liderle ilgili olarak arama yapılırken en fazla 'Putin'in dublörü', 'Putin'in dublör kullandığının kanıtı' gibi sözcüklerin kullanıldığını anımsatarak "Siz gerçek misiniz?" diye sordu. Bu soruya "Gerçeğim" diye yanıt veren Putin, 1999-2000 yıllarındaki Çeçenistan savaşına gönderme yaparak "Bu fikir, terörle savaşımızın en zor döneminde ortaya atıldı. Ama her defasında reddettim" diye konuştu. 2000 yılından beri iktidarda olan Putin'in dublör kullandığı iddiası uzun bir süredir en fazla konuşulan komplo teorileri arasında yer alıyor.

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