Eski KGB çalışanı ve Rusya Devlet Başkanı olan Putin, 2000-2008 ve 2008-2012 yılları Rusya Başbakanı olarak görev yaptı. 7 Mayıs 2012 tarihinden bu yana da Rusya Devlet Başkanı yapıyor. Putin siyasi hayatının yanında özel hayatı en çok merak edilen isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, Putin’in eşi, çocukları ve annesine ilişkin bilgiler…

VLADİMİR PUTİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Rus siyasetçi ve Rusya devlet başkanı, Vladimir Vladimiroviç Putin 7 Ekim 1952 tarihli Leningrad, SSCB’de dünyaya geldi. 2000-2008 yılları arasında ve 2008-2012 yılları arasında başbakanlık görevini üstlenen Putin, Başbakanlığı döneminde İktidar partisi Birleşik Rusya'nın genel başkanlığı görevinde bulundu.

1975 yılında Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı. 1975'ten itibaren Sovyet gizli istihbaratı KGB'de çalışmaya başlayan Putin, bir süre Almanya'da görev yaptı, Leningrad'a dönmesinin ardından da üniversite yönetiminde görev aldı.

PUTİN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

28 Temmuz 1983 tarihinde Lyudmila Shkrebneva ile evlenen Putin 1985'ten 1990'a kadar Doğu Almanya'da birlikte yaşadılar. 1990-1994 yılları arasında Leningrad Devlet Üniversitesi Filoloji Bölümü'nde Almanca öğreten Lyudmila Shkrebneva Putin’in 1999'da Rusya Başbakanı olarak atanmasından birkaç yıl önce Telecominvest şirketinin Moskova temsilcisiydi.

Nisan 2008'de Moskovsky Korrespondent'i Putin'in Shkrebneva'dan boşandığını ve ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva ile nişanlandığını bildirdi. Ancak haber reddedildi ve kısa bir süre sonra gazete kapatıldı. Putin ve Shkrebneva, Kabaeva ile olan ilişkisinin durumu bir spekülasyon konusu haline gelirken, eş olarak birlikte kamuoyuna görünmeye devam etti.

Lyudmila Shkrebneva ve Vladimir Putin çifti 6 Haziran 2013 tarihinde karşılıklı bir karara dayanarak evliliklerinin sona erdiğini açıkça ilan ettiler. Nisan 2014'te Kremlin boşanmalarının sonuçlandırıldığını doğruladı. Ocak 2016'da çıkan bir haberde Lyudmila'nın 2015'in başlarında başka biriyle evlendiği bildirildi.

PUTİN’İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Vladimir Putin’in Lyudmila Shkrebneva olan evliliğinden iki kızı dünyaya geldi.

Putin’in ilk kızı Mariya Putina 28 Nisan 1985'te Leningrad'da doğarken, ikinci kızı Yekaterina Putina31 Ağustos 1986'da Dresden, Doğu Almanya'da dünyaya geldi.

PUTİN’İN ANNESİ KİM?

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in annesinin adı resmi kaynaklarda yer alan biyografisinde Maria Shelomova (Maria Ivanovna Putina) olarak geçmektedir. Putin’in annesi 1911 yılında doğmuş ve 1998 yılında St. Petersburg’da 87 yaşında hayatını kaybetmiş.

Ancak iddialara göre Putin’in gerçek annesinin adı Vera Putina. Vera Putina, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Metehi isimli köyde yaşıyor. Kendisiyle yapılan röportajlarda 6 Eylül 1926'da Ural Dağları'nın eteklerinde küçük bir Rus kasabası olan Ochyor yakınlarındaki bir köyde doğduğunu söyleyen Vera Putina, çeşitli kaynaklarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisinin kayıp oğlu olduğunu iddia etmiş.

Vera Putina verdiği bir röportajda Putin'in resmi bir evlilikten olmadığını ve Vladimir Putin’in babasının Platon Privalov isimli bir adam olduğunu söylüyor. İddiaya göre, evlilik dışı doğan Putin'i Taşkent’e taşınıp evlendiği kocası Georgy Osepashvili istememiş. Gayrimeşru çocuk olarak Putin'i annesi başka bir bakıcı aileye vermek zorunda kalmış.

Putin'in gerçek annesinin yaşadığı Metehi köyünün Rus görevliler tarafından “üst düzey koruma altında olduğu” ve köye girenlerin derhal öldürüldüğü gibi ilginç iddialar var. Çeşitli kaynaklarda, Rus gazeteci Artyom Borovik'in uçak kazası, Vera Putina hakkında bir haber de dahil olmak üzere Putin'in çocukluğu hakkında yaptığı belgeselle aynı zamana denk geldiği bu konuda spekülasyonlara yol açmış. Aynı zamanda İtalyan gazeteci Antonio Russo'nun öldürülmeden önce Vera Putina ile de ilgilendiği iddia edilmiş.