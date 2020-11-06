Dünya Putin hakkındaki iddialara Kremlin'den cevap

Putin hakkındaki iddialara Kremlin'den cevap

Dünya

Putin hakkındaki iddialara Kremlin'den cevap

Hakkında hasta olduğu gerekçesi ile ocak ayında istifa edeceği iddia edilen Rus lider Putin için Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklamada bulundu.

06 Kasım 2020, Cuma 15:57 Son Güncelleme:
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumunun kötüleştiği ve istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Hayır Putin’in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek" dedi.

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Peskov, İngiliz The Sun gazetesinde yer alan ve Putin’in Parkinson hastası olduğu ve bu nedenle gelecek yıl istifa edeceği öne sürülen haberi değerlendirdi. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatan Peskov, "Hayır Putin’in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek" diye konuştu.

Bu yıl 68 yaşına giren Putin’in başkanlık koltuğundaki görevi 2024’te sona eriyor.


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